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Путин выразил соболезнования властям Индии из-за оползней

Путин выразил соболезнования властям Индии из-за оползней в штате Керала

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин направил президенту и премьеру Индии и Драупади Мурму и Нарендре Моди соболезнования в связи с оползнями в штате Керала. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода оползней в штате Керала», — говорится в сообщении.

Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным пострадавших при стихийном бедствии.

В результате оползней в штате Керала пострадали почти 200 человек, еще около сотни числятся пропавшими без вести. В районе Ваянад оползнями снесено множество домов, разрушены дороги и мост. Муссонные ливни обрушили склоны холмов и вызвали потоки грязи, воды и падающих валунов.

До этого сообщалось, что более двух тысяч человек оказались под завалами в Папуа — Новой Гвинее в результате схода оползня. Оползень вызвал серьезные разрушения строений, приусадебных участков, а также нанес существенный удар по логистической системе страны.

Ранее власти рекомендовали 25 тысячам жителей японского острова Мияко эвакуироваться из-за ливней.

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