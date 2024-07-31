В Йемене хуситы назвали убийство Хании терактом

Член Высшего политсовета движения хуситов «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси заявил в своем аккаунте в X, что убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является террористическим преступлением.

По его словам, «он (Хания) победил, будучи погибшим героем».

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю придется ответить за эти действия.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.