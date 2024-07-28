Медведев рассказал, что Россия даст шанс будущему президенту США

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва предоставит будущему президенту США шанс наладить отношения и снизить глобальную напряженность. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, мы дадим новому президенту США шанс все-таки отойти от пропасти, куда Запад толкает сегодня весь мир», — сказал он.

При этом, по его словам, большого оптимизма нынешняя ситуация не внушает.

Он также отметил, что среди американских элит он не наблюдает ни одной серьезной и ответственной персоны, с которой можно иметь дело и вести диалог.

Кроме того, он назвал американских политиков «безмозглыми», «безответственными» и «одержимыми амбициями мирового господства». Также Медведев заявил, что президентом США может быть «чучело огородное». По словам российского политика, это связано с тем, что управление государством осуществляет не президент, а «глубинное государство» (deep state).

Ранее Медведев назвал слова Байдена «полным злом».