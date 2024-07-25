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В МИД заявили, что Запад усиливает «зажим» поставок продовольствия из РФ

МИД РФ: Запад мешает России поставлять продовольствие нуждающимся странам

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Денис Абрамов/РИА Новости

Страны Запада стремятся блокировать поставки российского продовольствия и удобрений нуждающимся государствам на фоне санкций и протекционизма. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, слова которого передает ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает зажим поставок российских удобрений и продовольствия нуждающимся развивающимся странам, а также пытается одновременно скрыть истинные причины негативных тенденций, а именно собственные ошибки и просчеты в экономической, финансовой и энергетической сферах», — заявил он.

По его словам, разгул санкций, протекционизм и вмешательство Запада в функционирование цепочек поставок лишь усиливают искажения на рынках и ценовые колебания.

19 июля посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров заявил, что Москва выполнила все обещания перед странами Африки, которые дала летом 2023 года.

Он добавил, что попытки Запада выстроить диалог с африканскими странами путем диктата и покровительства не находят отклика в регионе. При этом шаги и инициативы России по отношению к Африке приняты, отметил Озеров.

РФ отправила зерно и удобрения в Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали, Эритрею, Малави, Кению и Нигерию, подчеркнул посол.

Ранее Россия увеличила поставки удобрений в страны ЕС.

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