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Названа одна из причин стремления Турции в БРИКС

InfoBRICS: Турция разделяет идею БРИКС о многополярном мире

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Depositphotos

Турция хочет стать страной — членом БРИКС, так как активно поддерживает идею многополярного мира. Об этом в статье для издания InfoBRICS написал обозреватель Харьянто Мартаха.

По его словам, Анкара стремится усилить свою независимость от различных западных организаций. В том числе это касается НАТО и Европейского союза. Также автор статьи подчеркнул, что турецкие власти часто сталкиваются с финансовыми проблемами из-за влияния Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

«БРИКС выступает за многополярность и справедливое глобальное управление, что представляет собой привлекательную платформу для Турции», — пояснил Мартаха.

Тем не менее он обратил внимание, что на пути республики в БРИКС есть «серьезные барьеры». Речь идет о давлении со стороны коллективного Запада и внутриполитических реалиях, которые усложняют процесс вступления Анкары в эту международную организацию.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В ходе мероприятия глава государства заявил, что Москва будет всячески поддерживать Анкару на пути к присоединению к БРИКС.

Ранее в Турции рассказали, приведет ли вступление страны в БРИКС к ее выходу из НАТО.

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