Маск заявил о банкротстве США

Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание в социальной сети X, что государственный долг становится острой проблемой для экономики США.

«Кстати, Америка банкротится», — написал он.

Так он прокомментировал пост Shibetoshi Nakamoto, который ведет сооснователь криптовалюты Dogecoin Билли Маркус. Маркус опубликовал скриншот, на котором написано, что выплаты процентов по госдолгу США в текущем году составят $1 140 000 000 000, на что будет потрачено 76% всех собранных подоходных налогов.

До этого Маск опроверг информацию о том, что он будет ежемесячно жертвовать рекордные $45 млн на предвыборную кампанию бывшему президенту США Дональду Трампу. По его словам, он делает пожертвования в фонд America PAC, но на гораздо более низком уровне. 13 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении предпринимателя сообщило, что Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Трампа.

Ранее Маск согласился, что выход Байдена из гонки не был добровольным.