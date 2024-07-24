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Болгария предложила Венгрии помощь с поставками нефти

Сийярто: Болгария предложила Венгрии помощь с нефтью после блокировки Украины

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Global Look Press

Болгария предложила Венгрии помощь с обеспечением поставок нефти после блокировки со стороны Украины трубопроводных поставок из России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

«Мой болгарский коллега (глава МИД Болгарии Димитар Главчев. — Прим. «Газета.ru») предложил помощь в преодолении трудностей, которые были вызваны украинским запретом на транзит нефти», — сказал он.

23 июля сообщалось, что Европейская комиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Евросоюзом в связи с прекращением прокачки нефти из России.

В июне ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из РФ.

22 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти.

Ранее в Крыму назвали шантажом остановку транзита нефти Украиной.

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