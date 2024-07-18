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Водолаз в Приморье снял на видео медузу-гиганта с «золотой гривой»

Медузу гигантских размеров с «золотой гривой» сняли на видео в Приморском крае

Медузу гигантских размеров с необычной «гривой» золотого цвета сняли на видео в акватории Приморского края. Запись публикует Национальный центр морской биологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.

На предоставленных кадрах видно медузу, которая медленно перемещается в зеленоватой морской воде около дна. У нее оказался почти прозрачный зонтик, который немного темнее в основной части. Вниз же отходит длинная «золотая грива» щупалец.

По данным ДВО РАН, это арктическая цианея волосатая. Существо занимает первое место в категории по абсолютной длине тела. Медузу запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого в Японском море.

Про этот вид медуз известно, что они питается планктонными животными — личинками моллюсков и мальками рыб. Как правило, цианеи появляются в конце лета и осенью. Когда достигают больших размеров, то держатся преимущественно в поверхностных слоях воды.

До этого профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева предупредила о нашествии медуз-корнеротов в Крыму. По словам эксперта, этот вид медуз оставляет неприятные ожоги при соприкосновении с щупальцами.

Ранее была названа причина появления полчищ опасных медуз у побережья Крыма.

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