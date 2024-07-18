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В Госдуме назвали новую морскую стратегию Украины воровской схемой

Депутат Белик назвал новую морскую стратегию Украины воровской схемой

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Efrem Lukatsky/AP

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую морскую стратегию Украины «воровской схемой». Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский придумал новую воровскую схему вытягивания денег из западных партнеров», — заявил парламентарий.

Белик добавил, что по задумке украинского лидера, совместная коалиция военно-морских сил НАТО с несколькими украинскими катерами должна и стать «той самой украинской морской миссией».

По его словам, сегодня военно-морские силы Украины являются синонимом слова призрак, поскольку они были уничтожены еще в 2022 году. Белик уточнил, что флот Украины — это лодочная флотилия, которую Зеленский хочет пристегнуть к военно-морской миссии НАТО.

Депутат отметил, что западные партнеры «не горят желанием» отправлять свои корабли в воюющий регион. Однако, считает Белик, это может принести «определенные вливания в украинский военный бюджет». Поэтому Зеленскому и понадобилось создать глобальную концепцию.

Президент Украины утвердил стратегию морской безопасности страны. Цель стратегии — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины».

Ранее в Крыму назвали морскую стратегию Украины фарсом Зеленского.

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