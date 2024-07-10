МИД ФРГ отреагировал на отказ Украины во въезде депутату бундестага

Министерство иностранных дел Германии серьезно относится к отказу со стороны Украины впустить на территорию республики депутата бундестага Зерена Пелльмана и выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом заявил представитель ведомства, сообщает ТАСС.

«Мы относимся к ситуации, когда члену германского бундестага было отказано во въезде, очень серьезно и стараемся ее прояснить», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Там подчеркнули, что Берлин находится в контакте с властями Украины, чтобы выяснить причину произошедшего. Киев не информировал Берлин о существовании какого-либо списка людей, которым может быть отказано во въезде, уточнил представитель МИД ФРГ.

До этого Украина без объяснения причин отказала во въезде на территорию страны немецкому депутату от партии «Левые» Зерену Пелльманну, который выступает против поставок оружия Киеву. Немецкий политик прибыл в польский город Перемышль, откуда выехал в Киев на поезде. Однако неподалеку от Львова пограничники Украины попросили Пелльманна покинуть поезд, а через несколько часов выдворили обратно в Польшу.

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