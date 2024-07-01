Бербок назвала Россию самой большой угрозой безопасности Европы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины. Ее слова приводит Telegram-канал «Bild на русском».

«Мы будем защищать нашу Европу — а именно каждый квадратный сантиметр нашей Европы — и нашу свободу», — заявила Бербок, отметив, что сдерживание России «должно быть ясным и четким».

Глава МИД ФРГ отметила, что оборонная политика континента должна быть «точно настроена на реальность» того, что Москва якобы представляет угрозу для его безопасности. По ее словам, Германия как самая крупная страна Евросоюза несет особую ответственность в этом вопросе.

До этого Бербок обвинила Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок. Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России якобы свидетельствуют о нежелании достичь мира.

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