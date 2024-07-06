Журналисты сообщили о встрече врача Байдена с экспертом по болезни Паркинсона

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор в январе 2024 года принимал в клинике Белого дома одного из ведущих экспертов по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на данные из журнала визитов.

Помимо Каннарда, судя по данным издания, на консультацию пригласили еще двух специалистов, в том числе кардиолога Джона Этвуда. Личность четвертого специалиста не установили. Корреспонденты предположили, что на встрече коллеги обсуждали состояние здоровья Байдена.

В прошлом году О'Коннор заявлял, что у Байдена не было церебральных или других неврологических расстройств (инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз). Врач заверил, что у американского лидера нет болезней, которые бы мешали ему исполнять обязанности на посту президента.

Газета Politico со ссылкой на источники писала, что Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. По словам собеседников издания, у главы государства была сильная простуда. За два дня до мероприятия Байден провел непродолжительную репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал.

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