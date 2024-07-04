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Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью

Путин назвал многополярный мир реальностью сегодняшнего дня

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин считает, что многополярный мир уже наступил. Об этом он заявил на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает ТАСС.

«В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия убеждена в том, что ШОС и БРИКС являются «основными опорами нарождающегося нового миропорядка».

По его словам, эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и «утверждения подлинной многополярности».

14 июня президент России заявил, что Соединенные Штаты игнорируют интересы собственного населения и истощают страну, следуя своим имперским амбициям. По его словам, если бы не это, условия на мировой арене давно были бы стабилизированы.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».

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