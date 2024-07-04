России выгодно, если на парламентских выборах в Великобритании победят пацифисты-лейбористы. Такое мнение высказал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Daily Mail.

Военный считает, что сейчас британцы переживают самый опасный геополитический период со времен Второй мировой войны, поэтому возможная победа на выборах Лейбористской партии и приход к власти Кира Стармера в качестве премьер-министра страны глубоко тревожит.

По словам Кемпа, Великобритания, которая когда-то могла похвастаться своей мощью, сейчас остро нуждается в военной инфраструктуре, личном составе и оружии, а при правительстве лейбористов с этим всем станет только хуже.

При этом полковник в отставке полагает, что президент РФ Владимир Путин был бы рад видеть у власти в Великобритании лейбористов.

«Я ни на минуту не верю, что Стармер — умиротворитель России, но он не будет таким же ярым сторонником Украины, как Сунак или, в особенности, Борис Джонсон», — добавил Кемп.

4 июля в Великобритании начались парламентские выборы. Считается, что они самые важные за последние десятилетия. В конце мая в королевстве идет напряженная и драматичная избирательная кампания. Последние 14 лет во главе британского парламента стояла Консервативная партия. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Элтон Джон призвал британцев голосовать за оппозицию на парламентских выборах.