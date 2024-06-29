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Макрон проведет встречу с правительством в Елисейском дворце

Макрон проведет встречу с правительством в Елисейском дворце 1 июля

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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с правительством в Елисейском дворце в понедельник, 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Эммануэль Макрон соберет правительство в понедельник в 12 часов (14:00 по московскому времени) в Елисейском дворце», — говорится в сообщении.

Встреча должна состояться на следующий день после первого тура парламентских выборов во Франции, который состоится 30 июня.

Накануне сообщалось, что по данным опросов блок Марин Ле Пен и коалиция левых партий обходят блок действующего президента за два дня до внеочередных парламентских выборов.

28 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти следят за предвыборной кампанией во Франции, где 30 июня пройдут выборы в парламент страны, и признают, что исход голосования представляет интерес для Кремля.

Ранее мэр Парижа заявила, что Макрон испортил праздник Олимпийских игр.

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