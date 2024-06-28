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В ЕС назвали число стран-кандидатов, присоединившихся к санкциям по активам РФ

Боррель: пять из девяти стран-кандидатов присоединились к санкциям по активам РФ

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что только пять из девяти стран-кандидатов на вступление в Евросоюз (ЕС) присоединились к санкциям в отношении доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, в числе стран, которые присоединились к этому решению, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

При этом в списке не оказалось Сербии, Грузии, Турции, Молдавии и Швейцарии.

До этого лидеры Европейского союза выступили за создание нового режима санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом».

27 июня ЕС в рамках нового пакета санкций ввел механизм по изъятию активов компаний РФ.

Эта мера названа ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций (Fortum, Carlsberg) и аресты активов компаний Евросоюза в России в связи с неисполнением ими обязательств из-за введенных ограничений.

Ранее в МИД заявили, что Россия рассматривает ответы на санкции Запада.

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