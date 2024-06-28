Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в этом году. Об этом на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил украинский лидер Владимир Зеленский, трансляция мероприятия представлена украинским изданием УНИАН.

«Сейчас мы работаем над тремя детальными планами — энергетика, продовольственная безопасность и обмены… Мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами», — отметил глава государства.

По его словам, детальный план Украины будет представлен общественности уже в этом году.

До этого американский экономист Джеффри Сакс заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только за столом переговоров, а не на поле боя.

По его словам, украинские политики полагают, что Соединенным Штатам удастся спасти Украину от России, однако верно обратное утверждение, поскольку Украину нужно спасать от США.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.