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Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь

Зеленский: Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь в рядах ВСУ. Его слова по прибытии на саммит Европейского союза (ЕС) приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Украина хочет подготовить план урегулирования конфликта к следующему «саммиту мира», поскольку у нее нет достаточного количества времени из-за потерь на поле боя.

«Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», — сказал президент Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что у Киева не было каких-либо контактов с Москвой после конференции в Швейцарии.

14 июня Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план: Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Шольц счел, что Россия «не хочет» урегулировать конфликт на Украине.

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