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Во Франции упрекнули фон дер Ляйен из-за решения по Украине

Политик Филиппо: ЕС выделил Киеву транш, пока Франции не хватает денег на пенсии

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Европейский союз (ЕС) выделил Киеву транш финансовой помощи, пока Франции не хватает денег на больницы. Об этом в соцсети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на €1,9 млрд для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским», — написал политик.

Он отметил, что из этой суммы почти €400 млн выплатила Франция. «Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — заявил Филиппо.

27 июня в министерстве финансов Украины сообщили о подписании соглашения, согласно которому в июне Киев получил от Евросоюза €1,9 млрд.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что Украина хочет подготовить план урегулирования конфликта к следующему «саммиту мира», поскольку у нее нет достаточного количества времени из-за потерь на поле боя.

До этого Европейский союз в рамках 14-го пакета санкций в отношении Российской Федерации ввел юридический механизм, позволяющий изымать активы российских компаний.

Ранее Филиппо призвали отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в России.

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