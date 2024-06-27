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В КНР исключили из компартии бывших министров обороны

Синьхуа: экс-министр обороны КНР Ли Шанфу исключен из компартии за нарушения

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Vincent Thian/AP

Бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу исключили из коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины. Об этом сообщила газета «Синьхуа».

По данным газеты, Ли Шанфу подозревается во взяточничестве и неправомерном использовании служебного положения. Таким образом действия экс-министра нанесли ущерб компартии, нацобороне, военному строительству, а также имиджу высших руководящих кадров.

Также из компартии исключили еще одного бывшего министра обороны Китая Вэя Фэнхэ, который занимал должность до Шанфу. Причина — дисциплинарные нарушения.

Ли Шанфу отстранили от должностей еще 24 октября. А в декабре 2023 года парламент Китая проголосовал за назначение Дун Цзюня на должность министра обороны. Нынешний глава Минобороны — главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Адмирал занимал этот пост с 2021 года.

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