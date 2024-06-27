В КНР исключили из компартии бывших министров обороны

Бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу исключили из коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины. Об этом сообщила газета «Синьхуа».

По данным газеты, Ли Шанфу подозревается во взяточничестве и неправомерном использовании служебного положения. Таким образом действия экс-министра нанесли ущерб компартии, нацобороне, военному строительству, а также имиджу высших руководящих кадров.

Также из компартии исключили еще одного бывшего министра обороны Китая Вэя Фэнхэ, который занимал должность до Шанфу. Причина — дисциплинарные нарушения.

Ли Шанфу отстранили от должностей еще 24 октября. А в декабре 2023 года парламент Китая проголосовал за назначение Дун Цзюня на должность министра обороны. Нынешний глава Минобороны — главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Адмирал занимал этот пост с 2021 года.

Ранее востоковед объяснил, как США пытаются использовать Китай в борьбе против РФ.