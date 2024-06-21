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Лавров рассказал, как Украина потеряла шанс остаться в границах 1991 года

Лавров: Украина могла остаться в границах 1991 года, если бы не срыв соглашения

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МИД РФ/РИА Новости

Украина могла бы остаться в границах 1991 года, если бы десять лет назад на фоне событий на Майдане не было бы сорвано соглашение между оппозицией и экс-президентом страны Виктором Януковичем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что пришедшие в результате государственного переворота власти Украины сами разрушили территориальную целостность государства.

До этого Лавров напомнил, что 20 февраля 2014-го, когда многие европейские страны гарантировали выполнение договоренностей между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а экс-президент США Барак Обама звонил Путину, просил не отказываться от документа, сохраняющего территориальную целостность Украины в границах 1991 года, Россия эту договоренность поддержала. Однако, на утро в республике состоялся госпереворот.

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