Политолог объяснил, почему «мирный план» Зеленского сократили до трех пунктов

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему «мирный план» украинского лидера Владимира Зеленского перед саммитом в Швейцарии сократили с десяти до трех пунктов. По мнению эксперта, Запад умерил аппетиты Киева, поскольку ситуация на поле боя складывается далеко не в пользу Украины. Изначальные требования о выходе России к границам 1991 года обсуждать было бы странно, отметил он.

«По ним (оставшимся трем пунктам. — «Газета.Ru») можно достичь какого-то согласия. Ну, кто же будет спорить с необходимостью ядерной безопасности, обмена пленными и продовольственной безопасности. Поэтому, если нельзя достигнуть максимума, надо договориться о том, что можно достигнуть. И, чтобы у конференции был положительный результат», — сказал Бовт.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин накануне швейцарского саммита озвучил свой пакет предложений, который будет занимать значительную долю информационного пространства и широко обсуждаться.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке.

В итоговом коммюнике саммита, которое подписали его участники, присутствует только три пункта из «формулы мира» Зеленского. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Речь идет о таких пунктах, как ядерная безопасность, обмен пленных «всех на всех» и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.