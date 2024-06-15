Зеленский обсудил с Камалой Харрис поставки вооружений на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис на саммите в Швейцарии и обсудил поставки оружия на Украину. Подробности встречи украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Обсудили выполнение наших договоренностей, достигнутых с президентом Байденом в Италии, относительно дополнительных систем ПВО Patriot, ситуацию на фронте», — написал он.

Зеленский также поблагодарил представительницу США за выделение более 1,5 млрд долларов помощи.

Мирная конференция по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались.

Издание Bloomberg отмечало, что отказ ряда стран Глобального Юга от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии демонстрирует сложную политическую обстановку вокруг конфликта Москвы и Киева, и показывает, что на мероприятии не удастся создать путь к мирным переговорам.

Ранее экс-разведчик США заявил о провале швейцарского саммита.