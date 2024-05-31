Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Армения не примет участие в заседании Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в пятницу в Алма-Ате. Об этом ТАСС заявил представитель секретариата Организации Юрий Шувалов.

По его словам, армянская сторона уведомила, что не возражает против принятия решений в ограниченном формате, то есть «без участия Армении».

8 мая пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет финансировать ОДКБ. Также, по ее словам, Ереван не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год. При этом страна «не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года».

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv допускал, что отказ Еревана от финансирования ОДКБ может быть связан с тем, что у Армении попросту нет денег.

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности заморозить участие страны в ОДКБ де-юре.