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Абрамченко обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

РИА Новости: Абрамченко обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что отправится из Кремля, где проходила церемония вручения государственных наград, в офис партии «Единая Россия», чтобы обсудить выдвижение в на праймериз для участия в довыборах в Государственную Думу. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мне сегодня нужно успеть в партию, и, соответственно, все решения состоятся на площадке партии», — сообщила она.

30 мая стало известно, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко примет участие в праймериз «Единой России» по довыборам в Государственную думу, а экс-министр спорта России Олег Матыцин — в Брянской области. Это решение принял президиум генерального совета партии. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что победителями праймериз партии стали 95 участников военной спецоперации (СВО) на Украине. Праймериз «Единой России» проходили с 20 по 26 мая.

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