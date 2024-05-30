Неправительственные организации обжалуют закон об иноанетах в Конституционном суде Грузии

Неправительственные организации обжалуют закон об иностранных агентах в Конституционном суде Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

Кроме того, сообщается, что подобные организации готовят иск по закону об иноагентах в Европейский суд по правам человека.

29 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «ритуальными плясками» обвинения депутата от оппозиции Теоны Акубардия в том, что власти страны являются «пророссийскими».

В этот же день Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иностранных агентах, так как не ожидает, что президент Саломе Зурабишвили подпишет его.

Политолог Арно Хидирбегишвили заявил, что закон об иностранных агентах в Грузии вызвал на Западе «истерику». Такая острая реакция произошла на фоне нежелания грузинских властей поддерживать антироссийские санкции и открывать второй фронт, из-за чего закон стали считать «российским».

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее президент Грузии призвала провести референдум по закону об иноагентах.