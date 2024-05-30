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В США заявили, что Орбан стал лишним в ЕС и НАТО

Bloomberg: Орбан стал лишним в ЕС и НАТО из-за противодействия помощи Украине

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «лишним человеком» в ЕС и НАТО из-за препятствия Будапешта предоставлению западной помощи Украине. Такую оценку деятельности венгерского премьера дало агентство Bloomberg.

«Премьер-министр Венгрии часто является лишним человеком в Европейском союзе и военном альянсе НАТО», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает агентство, боевые действия на Украине идут уже третий год, а позиция Орбана по Украине «раздражает союзников Венгрии и вызывает вопросы об истинной лояльности его правительства».

До этого сообщалось, что страны ЕС на фоне позиции Венгрии по украинскому конфликту и сопротивления Будапешта оказанию помощи Киеву намерены «наказать» эту страну, не допустив ее представителей к высоким постам в рамках Европейской комиссии.

Ранее Орбан назвал Европу безответственной.

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