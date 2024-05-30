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В Совфеде посмеялись над Макроном после слов Саркози об Украине

Пушков сравнил позиции Макрона и Саркози относительно украинского конфликта

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Франции Николя Саркози о существенном риске войны между Францией и Россией из-за действий нынешнего президента страны Эммануэля Макрона. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Как напомнил читателям Пушков, Саркози выразил «серьезные сомнения» в необходимости отправки французских военных на территорию Украины, отметив, что не может представить себе боевые действия между «страной Бальзака и страной Толстого».

«Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого», — иронично прокомментировал мнение Саркози Пушков.

29 мая Саркзози заявил, что Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Он также выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, не исключив при этом гарантии безопасности для Киева.

Ранее Макрон выступил за удары по территории РФ.

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