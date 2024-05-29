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В МИД назвали мифом данные о «невыгодности» пребывания России в ЕАЭС

Замглавы МИД России Панкин: участие в ЕАЭС выгодно для всех государств-членов

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Владислав Воднев/РИА Новости

Заявления о «невыгодности» пребывания России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) — миф. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС по случаю 10-летия с даты подписания Договора о ЕАЭС.

«Участие в ЕАЭС выгодно для абсолютно всех государств-членов», — сказал он.

При этом, по словам Панкина, в силу экономических различий между странами каждая получает свои преимущества. Однако утверждения, что союз полезен всем государствам-членам, кроме России, ошибочное.

Он указал, что преимущества для России заключатся «в постоянных новых возможностях для экономического роста и развития».

В начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в Евразийский экономический союз. По словам Токаева, ЕАЭС нуждается в «бесшовной» логистике и гармонизации таможенных процедур, а также создании единого евразийского коридора.

Ранее лидеров стран ЕАЭС накормили борщом с пампушками.

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