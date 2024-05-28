Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что наемники на Украине перебазируются во вторую линию

Депутат ГД Водолацкий: наемники на Украине перебазируются во вторую линию

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Наемники на Украине, прибывшие для помощи украинской армии, перебазируются во вторую линию, поскольку опасаются за свои жизни. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключили наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию», — подчеркнул депутат.

По его словам, они поступают таким образом, опасаясь за свою жизнь.

25 мая российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 113 районах.

По информации министерства обороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее военный эксперт объяснил нахождение французских инструкторов на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами