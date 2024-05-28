Стало известно, что наемники на Украине перебазируются во вторую линию

Наемники на Украине, прибывшие для помощи украинской армии, перебазируются во вторую линию, поскольку опасаются за свои жизни. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключили наемнические контракты, они перебазируются во вторую линию», — подчеркнул депутат.

По его словам, они поступают таким образом, опасаясь за свою жизнь.

25 мая российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 113 районах.

По информации министерства обороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее военный эксперт объяснил нахождение французских инструкторов на Украине.