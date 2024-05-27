Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС боятся блокировки Венгрией использования доходов от активов РФ

Politico: ЕС опасается блокировки Венгрией использования доходов от активов РФ

close
100%
Virginia Mayo/AP

Евросоюз боится, что Венгрия заблокирует инициативу содружества на направление доходов от замороженных активов РФ Киеву через Еврофонд мира. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Будапешт может заблокировать использование прибылей, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены через Европейский фонд мира», — говорится в публикации.

27 мая глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. По его словам, Венгрия дала понять, что ЕС необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении российско-украинского конфликта из-за высокого риска эскалации.

Помимо этого, Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжала блокировать выделение €5 млрд на военную помощь Украине.

Ранее в Венгрии заявили, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами