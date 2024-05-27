В ЕС боятся блокировки Венгрией использования доходов от активов РФ

Евросоюз боится, что Венгрия заблокирует инициативу содружества на направление доходов от замороженных активов РФ Киеву через Еврофонд мира. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Будапешт может заблокировать использование прибылей, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены через Европейский фонд мира», — говорится в публикации.

27 мая глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. По его словам, Венгрия дала понять, что ЕС необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении российско-украинского конфликта из-за высокого риска эскалации.

Помимо этого, Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжала блокировать выделение €5 млрд на военную помощь Украине.

Ранее в Венгрии заявили, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.