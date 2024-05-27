Евросоюз запретил поставлять в Россию оборудование для прослушки

Евросоюз запретил поставлять в Россию технику и программное обеспечение, которое можно использовать для прослушки и перехвата переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Совета ЕС приводятся подробности «нового санкционного режима». В частности, речь идет об ограничениях на поставки техники, которую можно применять «для внутренних репрессий», включая оборудование и программное обеспечение для мониторинга и перехвата телекоммуникационной информации.

Кроме того, 27 мая стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Европейского союза утвердили новый санкционный режим в отношении физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению Евросоюза, права человека в России. Благодаря этому у Брюсселя появится возможность вводить санкции против лиц и компаний, которые, как считают в ЕС, причастны к преследованию российской оппозиции. Инициатива позволит замораживать их активы и запрещать им въезд в страны союза. Новый режим неформально назван именем Алексея Навального.

Ранее Еврокомиссия разъяснила санкции против российских СМИ.