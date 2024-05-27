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Венгрия выступила против выделения средств Украине из Европейского фонда мира

Сийярто: Венгрия против выделения €6,5 млрд Украине из Европейского фонда мира

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AP

Руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Венгрия дала понять, что из-за высокого риска эскалации конфликта, ЕС необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении российско-украинского конфликта.

Сийярто подчеркнул, что выделение дополнительных €6,5 млрд является неприемлемым.

Он отметил, что другие министры из стран ЕС оказали на него чрезвычайно сильное давление, но Венгрия будет твердо стоять на своей позиции.

До этого Сийярто заявил, что в Евросоюзе хотят вернуть обязательный призыв, чтобы отправить на Украину воевать молодежь из стран Центральной Европы из-за роста потерь Киева.

Также он отметил, что главы МИД стран Евросоюза на совете «с гордостью и вдохновенно» говорили о разрешении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, министров не останавливает угроза мирового конфликта.

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