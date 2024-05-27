Министр иностранных дел Венгрии примет участие в ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом говорится в программе ПМЭФ, которая была опубликована 27 мая на сайте форума.

Имя Сийярто числится среди выступающих 6 июня по теме «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» в секции «Переход к многополярной модели мировой экономики».

До этого сообщалось, что представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) могут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Россия уже направила им соответствующее приглашение.

В мае делегация «Талибана» посетила экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Ее возглавлял и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи. На форум талибы опоздали, потому что казанский аэропорт временно закрывали из-за атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня.

Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской примет участие в ПМЭФ.