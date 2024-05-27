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В Ереване задержаны 284 участника акций

Полиция задержала в Ереване 284 участников акций протеста против Пашиняна

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Hayk Baghdasaryan/Reuters

В Ереване задержаны 284 участника акций по состоянию на 14:00 (13:00 по московскому времени). Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что 273 из них уже отпущены на свободу. Люди были задержаны за нарушение, предусмотренное ст. 182 Кодекса об административных нарушениях страны «Невыполнение законного требования сотрудника полиции».

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране. Активисты обвиняют его в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы. Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста, призвал своих сторонников с 27 мая запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.

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