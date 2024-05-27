Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что Украину ожидает если не экономический коллапс, то серьезные проблемы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Романенко, на Украине наблюдается серьезный дефицит кадров в сфере логистики из-за мобилизации, что может привести к катастрофическим последствиям для страны.

«Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы. Это касается не только перевозок, но и всех других секторов. Резко вырастет стоимость доставки. Придется больше платить даже за даблчизбургер», — пояснил Романенко.

Он добавил, что в некоторых украинских городах вполне реальна остановка вывоза мусора. В качестве примера он привел историю одного из водителей крупнейшей украинской логистической компании, который оплатил стоянку для рабочего автомобиля и покинул страну, чтобы избежать мобилизации.

До этого представитель отдельного штурмового батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Савченко в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали набор новобранцев в тюрьмах страны.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.