Талибов пригласили на ПМЭФ

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) могут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Россия уже направила им соответствующее приглашение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

«Им [талибам] приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — уточнил дипломат.

Кабулов также рассказал, что Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ доложили высшему руководству России, что «Талибан» можно исключить из перечня запрещенных организаций, поскольку это необходимо для его официального признания.

В мае делегация «Талибана» посетила экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Ее возглавлял и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи. На форум талибы опоздали, потому что казанский аэропорт временно закрывали из-за атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в «Талибане» высказались о размещении оружия в Афганистане.