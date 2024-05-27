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В США заявили, что Пекин не планирует «брать Тайвань мирным путем»

Маккол: учения КНР показали, что Пекин не намерен мирно решать вопрос Тайваня

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол в ходе встречи в Тайбэе с главой администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) свидетельствуют о том, что Пекин не намерен «брать Тайвань мирным путем». Об этом сообщает ТАСС.

«Вооруженные силы Китая провели запугивающие военные учения, направив 111 летательных аппаратов и 46 кораблей, демонстрируя, что они не заинтересованы во взятии Тайваня мирным путем», — пояснил представитель американского конгресса.

Маккол уточнил, что Вашингтон продолжит поставлять Тайваню оборонительное вооружение согласно закону об отношениях от 1979 года. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить Тайвань оборонительным вооружением и «сделать так, чтобы будущее Тайваня определялось мирными средствами».

Он добавил, что США продолжат отстаивать эти обязательства.

До этого РИА Новости сообщало, что за минувшие сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после завершения масштабных учений.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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