В Госдуме отреагировали на призыв Зеленского к Байдену по участию в саммите по Украине

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что для президента США Джо Байдена участие в саммите по Украине в Швейцарии бессмысленно даже с точки зрения пиара, потому что ему важнее собирать деньги на предвыборную кампанию в Калифорнии. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Депутат подчеркнул, что «даже Зеленский понимает» бессмысленность проведения саммита без участия России, потому что конфликт между Москвой и Киевом был создан для того, чтобы максимально ослабить политические, экономические позиции РФ.

«Сегодня продолжения этих же действий не принесут и не могут принести никакого эффекта, даже какого-то пиар-эффекта, на что рассчитывает сегодня Зеленский. Это понимаем не только мы с вами, но и даже Байден, который не приедет на этот спектакль, потому что для него гораздо важнее поиск денег в Калифорнии, чем принять участие на этом псевдомероприятии», — заявил Чепа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

Ранее в МИД РФ увидели прагматизм в отказе стран от участия в саммите по Украине.