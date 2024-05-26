Россия считает проявлением прагматичности отказ ряда стран участвовать в швейцарском саммите по Украине. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что РФ не видит смысла принимать участие в конференции, так как на ней будут продвигать «формулу Зеленского», которая, на взгляд России, не может являться основой для переговоров и не учитывает мнение второй стороны конфликта.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции уже называли «путем в никуда». Помимо Москвы, не будет на форуме Китая и Бразилии. Более того, не ждут на мероприятии и президента США Джо Байдена, скорее всего, политик будет занят в Калифорнии, где запланирован сбор средств на его предвыборную кампанию.

26 мая украинский лидер Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

Ранее Захарова раскритиковала саммит по Украине в Швейцарии из-за слов Столтенберга.