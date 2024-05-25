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Зеленский заявил, что Киев назовет условия Украины на мирном саммите

Зеленский: на саммите мира Украина выдвинет три пункта из формулы мира

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Gleb Garanich/Reuters

Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Об этом журналистам заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его цитирует Orda.kz.

По его словам, Киев вынесет следующие пункты: ядерную безопасность, продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

«Выносим три пункта. Многие страны, балансирующие между Украиной и Россией, говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т. д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — сказал Зеленский.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что Бразилия и Китай выступили против затеянного США «мирного саммита» по Украине в Швейцарии.

Ранее в России назвали «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.

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