Российский дипломат заявил, что Израиль не достиг своих целей в ходе операции в Газе

Израиль за месяцы военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных целей, заявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Израиль не намерен прекращать боевые действия в палестинском анклаве, несмотря на то, что они продолжаются с октября прошлого года, высказал мнение дипломат.

По словам Полянского, большую озабоченность вызывает тот факт, что жизни заложников, похищенных боевиками палестинского движения ХАМАС, находятся в явной опасности, а израильское руководство не предпринимает никаких действий для решения этой проблемы.

Представитель РФ добавил, что подобная позиция Израиля осложняет усилия международных посредников по содействию прекращения огня в Газе и, в конечном счете, освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.