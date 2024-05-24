Президента Молдавии окрестили маленьким мстительным диктатором

Бывший президент Молдавии Игорь Додон поздравил свою преемницу Майю Санду с 52-м днем рождения. В своем Telegram-канале он отметил, что желает политику путешествовать за свой счет.

«Здоровья тебе, Майя Санду, и как можно больше поездок подальше от этой страны, которую ты довела до ручки. Но чтобы ты путешествовала за свой счёт, а не на бюджетные деньги, не на деньги молдаван, которых ты презираешь. Два года назад прокуратура преподнесла тебе на день рождения большой подарок. Прокуроры забрали меня из дома на глазах моей семьи. Желаю тебе помнить об этом подарке в каждый свой день рождения, и знать, что люди поняли, что тебе нравится именно это — быть маленьким и мстительным диктатором», — написал Додон.

В конце мая 2022 года бывшего президента Молдавии задержали по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной группировкой. Сначала политика держали под домашним арестом, но впоследствии мера пресечения была изменена на запрет на выезд из страны. Весной 2023 года Додон стал фигурантом еще одного дела по изготовлению, хранению и использованию фальшивой медицинской справки. Сам политик все подозрения отрицает, считая расследования политически мотивированными.

Ранее большинство молдаван выступили против переизбрания Санду.