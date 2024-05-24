В Грузии обвинили Запад в огромном давлении

Власти Грузии подвергаются давлению и шантажу со стороны своих западных партнеров, заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам грузинского парламента Ираклий Кадагишвили, передает грузинский «Первый канал». По его словам, это отражает инцидент с угрожающими намеками еврокомиссара Оливера Вархели в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Это был шантаж и запугивание <...> давление и шантаж носят огромный характер. Западу трудно понять, что Грузия имеет право быть суверенным государством. Это подталкивает нас сохранять свой суверенитет и твердость», — пояснил Кадагишвили.

Кобахидзе заявил об угрозах еврокомиссара 23 мая. По его словам, в разговоре ему намекнули о риске повторения судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые пережил покушение в начале мая. При этом связаны такие опасения были с грузинским законом об «иноагентах».

Западные страны открыто высказывают недовольство инициативой о прозрачности иностранного влияния в Грузии, которая должна затронуть множество неправительственных организаций в Грузии. Спонсируются НПО, в частности, США и Европой. По информации СМИ, в случае вступления закона в силу Грузия может потерять статус кандидата в ЕС.

Ранее Путин назвал пургой угрожающие намеки еврокомиссара премьеру Грузии.