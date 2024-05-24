В Ереване отказались комментировать вызов для консультаций посла России в Армении

МИД Армении не стал комментировать решение Москвы вызвать для консультаций посла России в республике Сергея Копыркина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Аню Бадалян.

«Это решение российской стороны, у нас нет комментариев», — сказала она.

24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Копыркина вызвали в Москву для дальнейших консультаций. По ее словам, дипломат вызван в российскую столицу 24 мая.

В конце апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что между Москвой и Ереваном существуют некоторые проблемы, которые необходимо решить через диалог.

До этого эксперт, глава совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий высказал мнение, что рано или поздно наступит оздоровление отношений России и Армении.

Ранее Пашинян оценил состояние отношений России и Армении.