СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Об этом представители спецслужбы сообщили в Telegram-канале.

«Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко – председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ», — говорится в публикации.

В спецслужбе пояснили, Матвиенко заочно предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины — «оправдание вооруженной агрессии против Украины» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Кроме этого, в СБУ напомнили, что ранее чиновнице вменяли в вину «подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны».

До этого сообщалось, что следователи СБУ заочно предъявили музыкальному продюсеру Юрию Бардашу о том, что он подозревается в преступлениях по четырем статьям УК, включая публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, распространение материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганду войны и оправдание «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Ранее СБУ пригрозила атаками на Крымский мост.