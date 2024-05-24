Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины объявил себя самым популярным в мире политиком

Милей: я самый популярный политик в мире и любое мое появление — сенсация

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он является самым популярным в мире политиком. Такое мнение глава государства выразил в эфире аргентинского телеканала LN+.

Милей охарактеризовал всех других аргентинских политиков как мелких и незначительных, не имеющих международного блеска.

«Я не тот случай. (…) Любое мое появление — сенсация. На самом деле я самый популярный политик в мире», — сказал Милей.

Для подтверждения собственной всемирной популярности президент Аргентины напомнил о своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, попадании на обложку журнала Time, встрече с предпринимателем Илоном Маском и похвале со стороны американских финансистов Майкла Милкена и Стэнли Дракенмиллера.

20 ноября 2023 года Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине и с тех пор прославился многими экстравагантными высказываниями и поступками.

Подробнее о Хавьере Милее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Испания отозвала посла в Аргентине из-за заявления Милея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами