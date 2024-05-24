Президент Аргентины объявил себя самым популярным в мире политиком

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он является самым популярным в мире политиком. Такое мнение глава государства выразил в эфире аргентинского телеканала LN+.

Милей охарактеризовал всех других аргентинских политиков как мелких и незначительных, не имеющих международного блеска.

«Я не тот случай. (…) Любое мое появление — сенсация. На самом деле я самый популярный политик в мире», — сказал Милей.

Для подтверждения собственной всемирной популярности президент Аргентины напомнил о своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, попадании на обложку журнала Time, встрече с предпринимателем Илоном Маском и похвале со стороны американских финансистов Майкла Милкена и Стэнли Дракенмиллера.

20 ноября 2023 года Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине и с тех пор прославился многими экстравагантными высказываниями и поступками.

Подробнее о Хавьере Милее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Испания отозвала посла в Аргентине из-за заявления Милея.