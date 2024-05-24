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Австралия причислила хуситов к террористам

В Австралии движение «Ансар Аллах» признали террористическим

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийское правительство внесло движение «Ансар Аллах» (хуситов) из Йемена в список террористических организаций. Об этом сообщает австралийское агентство национальной безопасности, пишет ТАСС.

Согласно данным агентства, с 24 мая 2024 года движение «Ансар Аллах» подвергается санкциям, включающим замораживание активов, принадлежащих организации и ее лидерам, а также запрет на въезд на территорию Австралии.

Причиной включения «Ансар Аллах» в список террористических организаций стали, по словам генерального прокурора страны Марка Дрейфуса, «жестокие нападения в Аденском заливе и прилегающем регионе, захват заложников и серьезные нарушения правил судоходства в водах вокруг Аравийского полуострова».

Действующее законодательство Австралии предусматривает, что помощь террористической организации является уголовным преступлением. Участие в такой организации, связь с ее членами или предоставление помощи карается лишением свободы до 25 лет.

Хуситы, в ответ на обострение конфликта в секторе Газа, заявили о намерении наносить удары по территории Израиля и блокировать проход связанным с ним судам через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в палестинском анклаве.

Согласно данным США, начиная с середины ноября прошлого года, хуситы из Йемена атаковали несколько десятков гражданских судов.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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