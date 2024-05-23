Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане

Президент США Джо Байден исключил необходимость новой операции в Афганистане для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России). С соответствующим заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто в Вашингтоне.

«Контролировать ИГИЛ можно и иными способами, без взятия Афганистана, — это не было необходимой потребностью», — заявил он.

Таким образом Байден объяснил вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Тем не менее, он выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Кенией на поле борьбы с ИГИЛ.

«Наши совместные контртеррористические операции нанесли серьезный урон позициям ИГИЛ и Аш-Шабаб [группировка сомалийских пиратов-террористов] по всей Восточной Африке», — заявил американский президент.

После встречи Байдена и Руто Кения может стать первой страной Африки южнее Сахары, которую США назвали своим основным союзником вне НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его страна не станет «вторым Афганистаном».

«Талибан» (организация запрещена в России)* объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы* захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Афганистан из-за нападений на туристов.