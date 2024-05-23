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В Республике Сербской заявили о подготовке документа о мирном разграничении БиГ

Додик: Республика Сербская предложит соглашение о мирном разграничении БиГ

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Reuters

Власти Республики Сербской (РС) предложат официальным властям Боснии и Герцеговины в течение 30 дней проект соглашения о мирном разграничении страны. Об этом заявил президент РС БиГ Милорад Додик.

Накануне политик заявлял, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманскому населению мирное расформирование страны из-за продвижения резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН).

По словам Додика, пока РС будет говорить о мирном разграничении, предложит разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами (частями страны. — ред.) с сохранением текущей модели функционирования хозяйства. В течение течение нескольких лет этот план должен быть приспособлен к модели мирного разграничения.

Политик высказал мнение, что бошняки (славяне-мусульмане) проталкиванием резолюции о Сребренице противоправно унизили сербов.

В ближайшее время Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию, содержащую пункт о безоговорочном осуждении отрицания геноцида в Сребренице. Сербия выступает резко против: там считают произошедшее преступлением, но не геноцидом. Вучич уточнил, что таким образом Белград говорит «нет» не всему Западу, а именно несправедливости.

После заявления Вучича Додик пригрозил ответить на принятие документа провозглашением самостоятельности республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отчуждения ее имущества.

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